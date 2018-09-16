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Сексуальная Анна Седокова призналась, что скучает по одному мужчине

Анна Седокова в своем аккаунте Instagram опубликовала пост о неразделенной любви. Певица поведала, что есть мужчина, с которым она хочет быть рядом и по которому скучает.

Сексуальная Анна Седокова призналась, что скучает по одному мужчине


Исполнительница песен написала, что очень боится от любимого получить нож в сердце. Из-за данного страха она подменила настоящие чувства двойниками, однако когда наступает утро, у нее возникает огромное желание ему написать. Пост в течение четырнадцати часов собрал свыше 47 тысяч лайков и более 330 комментариев.

Сексуальная Анна Седокова призналась, что скучает по одному мужчине


У 35-летней Анны Седоковой трое детей, несколько неудачных браков. Раньше артистка обнародовала очень откровенный снимок с мужчиной. На публикации запечатлено, как на балконе полуобнаженную певицу, обнимает некий молодой человек.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:31
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