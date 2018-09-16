Смартфон Xiaomi Redmi 6 значительно упал в цене в России

Речь идёт о смартфоне начального уровня, способного справится с многими задачами. Официальные торговые точки версию Xiaomi Redmi 6 пока продают за 12 тыс. руб. А вот в других магазинах версия с ОЗУ на 3 Гб и ПЗУ на 32 Гб расценивается в 8 900 руб. На выбор покупателей предлагается несколько расцветок: черная, розовая, серая, голубая, золотистая. При покупке нужно обязательно приобретать международную модификацию Global. У неё прямо «из коробки» должен быть встроен русский язык, а также сервисы Google.При этом все обновления должны приходить «по воздуху» без особых сложностей. Если приобрести китайскую конфигурацию, то она не сможет полноценно функционировать в Российской Федерации из-за новых правил компании Xiaomi.