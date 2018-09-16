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Смартфон Xiaomi Redmi 6 значительно упал в цене в России

Китайская Xiaomi за последние полгода выпустила очень много разных моделей смартфонов. В настоящее время одним из лучших устройств по соотношению цена/качество является версия Xiaomi Redmi 6. Модель сильно упала в цене, став намного доступней для покупки.

Смартфон Xiaomi Redmi 6 значительно упал в цене в России


Речь идёт о смартфоне начального уровня, способного справится с многими задачами. Официальные торговые точки версию Xiaomi Redmi 6 пока продают за 12 тыс. руб. А вот в других магазинах версия с ОЗУ на 3 Гб и ПЗУ на 32 Гб расценивается в 8 900 руб. На выбор покупателей предлагается несколько расцветок: черная, розовая, серая, голубая, золотистая. При покупке нужно обязательно приобретать международную модификацию Global. У неё прямо «из коробки» должен быть встроен русский язык, а также сервисы Google.

При этом все обновления должны приходить «по воздуху» без особых сложностей. Если приобрести китайскую конфигурацию, то она не сможет полноценно функционировать в Российской Федерации из-за новых правил компании Xiaomi.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:54
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