«Просто богиня»: 45-летняя Хайди Клум изумила фанатов пикантным фото
Хайди Клум в своем микроблоге Instagram обнародовала снимок, на котором она запечатлена топлесс. Супермодель держит рожок мороженого, при этом слегка прикрыла обнаженную грудь руками.
Данное фото произвело настоящий фурор среди фолловеров. Многие поклонники отметили, что на снимке Хайди Клум позирует без макияжа, за что она удостоилась отдельных комплиментов. «Ты просто богиня!», — написали подписчики. Публикация в течение двух дней сумела собрать более 235 тысяч отметок «Мне нравится» и около 3,5 тысяч комментариев от многочисленных фанатов звезды.
Недавно 45-летняя Хайди Клум и её 29-летний бойфренд Том Каулитц посетили фестиваль Burning Man. Модель выглядела сногсшибательно в очках-гогглах, белой шубке и синих сетчатых чулках. Молодой гитарист показывал трепетное отношение к возлюбленной.
Данное фото произвело настоящий фурор среди фолловеров. Многие поклонники отметили, что на снимке Хайди Клум позирует без макияжа, за что она удостоилась отдельных комплиментов. «Ты просто богиня!», — написали подписчики. Публикация в течение двух дней сумела собрать более 235 тысяч отметок «Мне нравится» и около 3,5 тысяч комментариев от многочисленных фанатов звезды.
Недавно 45-летняя Хайди Клум и её 29-летний бойфренд Том Каулитц посетили фестиваль Burning Man. Модель выглядела сногсшибательно в очках-гогглах, белой шубке и синих сетчатых чулках. Молодой гитарист показывал трепетное отношение к возлюбленной.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:31