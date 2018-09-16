«Просто богиня»: 45-летняя Хайди Клум изумила фанатов пикантным фото

Данное фото произвело настоящий фурор среди фолловеров. Многие поклонники отметили, что на снимке Хайди Клум позирует без макияжа, за что она удостоилась отдельных комплиментов. «Ты просто богиня!», — написали подписчики. Публикация в течение двух дней сумела собрать более 235 тысяч отметок «Мне нравится» и около 3,5 тысяч комментариев от многочисленных фанатов звезды.Недавно 45-летняя Хайди Клум и её 29-летний бойфренд Том Каулитц посетили фестиваль Burning Man. Модель выглядела сногсшибательно в очках-гогглах, белой шубке и синих сетчатых чулках. Молодой гитарист показывал трепетное отношение к возлюбленной.