Эксперты составили ТОП-5 бюджетных автомобилей для зимних дорог

Первое место досталось популярному в России кроссоверу Volkswagen Tiguan. Модель оснащается передним приводом, 1,4-литровым двигателем на 150 лошадей, клиренсом в 200 мм. Самая простая версия кроссовера стоит 1 390 000 рублей. На втором месте расположилась Hyundai Creta. Модель стоит от 880 000 рублей. Покупателю за данные деньги предлагается авто с клиренсом на 190 мм и мотором на 150 л.с. Авто за данную цену оснащают Bluetooth, мультимедийной системой с AUX и USB, ESP, ABS + EBD, преднатяжителями передних ремней безопасности, фронтальными подушками безопасности водителя, а также переднего пассажира и многим другим. Третье место досталось южнокорейскому кроссоверу Kia Sportage за 1 305 000 руб. Дорожный просвет версии составляет 182 мм. Sportage в базе оснащается мотором 185 л.с.Потом следует американская версия Ford EcoSport. Мощность мотора достигает 122 л.с. Дорожный просвет составляет 200 мм. Авто расценивается в 868 000 руб. Кросс является очень вместительным для его компактных размеров. Рейтинг замыкает Lada Vesta Cross. В ТОП-5 это является самым дешевым и единственным седаном. Продажи авто начались 1 сентября. В качестве силового агрегата используется 1,6-литровый двигатель на 106 л.с. Клиренс версии увеличили до 203 мм. Lada Vesta Cross расценивается в 764 000 рублей.