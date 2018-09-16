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Российский ученый рассказал о первых полетах на Марс

Российский ученый из Волгограда рассказал о первых полетах на Красную планету. Физик отметил, что ему удалось заметить несколько процессов на Марсе, которые могут оказать влияние на реализацию пилотируемой миссии.

Российский ученый рассказал о первых полетах на Марс


Илья Коваленко, доктор физико-математических наук, рассказал, что космонавтов на Красной планете может ожидать что угодно. Специалист уверяет, что астронавты непременно столкнутся со сложными условиями на Марсе, и поэтому им необходимо хорошо подготовиться. Ко всему, стоит рассчитать промежуточную остановку на спутнике Земли, потому что миссия будет требовать реструктуризации.

Физик предположил, что на протяжении 10 лет будут проводиться полеты на Луну в качестве испытаний. Кроме того, NASA, а также другие масштабные организации начнут подготовку полетов на Марс, из-за чего другие важные проекты не получат активного развития. Перед тем, как осуществить приземление на поверхность Красной планеты, придется подробно изучить ее спутники Фобос и Деймос.

Илья Коваленко также отметил, что в разработке космических аппаратов для полетов на Марс Россия может очень преуспеть, поскольку подобные проекты оговаривались еще 10 лет назад. Как только сверхтяжелая ракета будет построена, «Роскосмос» определенно начнет испытания.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 12:30
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