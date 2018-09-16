В Москве молодая женщина выпала из окна 8-го этажа жилого дома

Как стало известно, 31-летняя москвичка в квартире на восьмом этаже курила сигарету, стоя на подоконнике, в какой-то момент она потеряла равновесие и выпала из окна. По некоторой информации, девушка могла находиться в нетрезвом состоянии, потому что до этого она была на дне рождения у знакомых.О произошедшей трагедии сообщил возлюбленный погибшей, который на данный момент пребывает в шоковом состоянии, так как не может поверить тому, что произошло. По факту гибели молодой женщины проводится проверка представителями правоохранительных органов.