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В Москве молодая женщина выпала из окна 8-го этажа жилого дома

На юге Москвы произошла трагедия с восьмого этажа жилого дома выпала молодая женщина. Об этом накануне сообщило «Рен-ТВ», ссылаясь на источник.

В Москве молодая женщина выпала из окна 8-го этажа жилого дома


Как стало известно, 31-летняя москвичка в квартире на восьмом этаже курила сигарету, стоя на подоконнике, в какой-то момент она потеряла равновесие и выпала из окна. По некоторой информации, девушка могла находиться в нетрезвом состоянии, потому что до этого она была на дне рождения у знакомых.

О произошедшей трагедии сообщил возлюбленный погибшей, который на данный момент пребывает в шоковом состоянии, так как не может поверить тому, что произошло. По факту гибели молодой женщины проводится проверка представителями правоохранительных органов.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 10:35
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