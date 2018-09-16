В Кемерово после ДТП с ГАЗелью загорелась легковая машина

Последствия аварии очевидцы сняли на камеру и выложили в соцсеть. В ролике видно, что легковой автомобиль получил повреждения передней части, а рядом стоящий грузовик горит открытым пламенем. По сведениям ГИБДД Кузбасса, было установлено, что водитель грузового автомобиля, при выезде на главную дорогу, не предоставил преимущество легковой машине. В результате транспортные средства столкнулись.Известно, что во время аварии никто не пострадал. В данное время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.