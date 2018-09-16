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Дочь Анастасии Волочковой показала видео с танцем "эротического" характера

Дочь Анастасии Волочковой демонстрирует свои танцевальные возможности в социальной сети. Некоторые поклонники не оценили навыки 12-летней девочки, вследствие того, что выбранный танцевальный стиль является эротическим.

Дочь Анастасии Волочковой показала видео с танцем "эротического" характера


Танцевальный стиль Vogue интерпретируется некоторыми людьми как эротический, однако объективных фактов, указывающих на это, нет и это лишь беспочвенные домыслы. На деле же данный стиль представляет собой модное среди девочек танцевальное направление. Кроме того, это танец скорее группы людей, нежели одного, что говорит о необходимости развитого чувства ритма танцоров.

Впрочем, недовольство подписчиков связано также и с тем, что дочь Волочковой не обладает должными танцевальными навыками и компенсирует это некоторыми элементами эротического характера. Такая трактовка стиля может негативно повлиять на его освоение.

Тем не менее, по одной из версий, целью данного видео является привлечение фанатов и, как ни странно, скандальный ролик может помочь в этом молодой актрисе.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:01
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