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Учёные: Марс и Венера могли быть двойной планетой

У американских учёных возникла новая гипотеза относительно Марса и Венеры. По их мнению, в далёком прошлом эти два небесных тела могли быть двойной планетой.

Учёные: Марс и Венера могли быть двойной планетой


Снимки, сделанные со спутника, свидетельствуют о том, что ранее на Марсе существовали большие запасы воды, так как на отдельных фотографиях можно рассмотреть отчётливые следы водоёмов. Куда именно исчезла вода с планеты, учёные пока не установили, также они не определили, каким образом был запущен данный процесс. Однако новая теория позволила сделать некоторые предположения о том, что могло предшествовать засухе. По мнению экспертов, раньше Марс и Венера находились очень близко друг от друга, что не позволяло космическому пространству поглощать воду.

Со временем планеты начали отдаляться друг от друга, в результате чего на Марсе разрушился водный баланс. Проверить эту гипотезу учёные смогут только в том случае, если у них будут образцы с поверхности планет, но пока это не представляется возможным.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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