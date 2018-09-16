Учёные: Марс и Венера могли быть двойной планетой

Снимки, сделанные со спутника, свидетельствуют о том, что ранее на Марсе существовали большие запасы воды, так как на отдельных фотографиях можно рассмотреть отчётливые следы водоёмов. Куда именно исчезла вода с планеты, учёные пока не установили, также они не определили, каким образом был запущен данный процесс. Однако новая теория позволила сделать некоторые предположения о том, что могло предшествовать засухе. По мнению экспертов, раньше Марс и Венера находились очень близко друг от друга, что не позволяло космическому пространству поглощать воду.Со временем планеты начали отдаляться друг от друга, в результате чего на Марсе разрушился водный баланс. Проверить эту гипотезу учёные смогут только в том случае, если у них будут образцы с поверхности планет, но пока это не представляется возможным.