Опрос: Бензин АИ-95 оказался самым популярным среди российских автомобилистов

В онлайн-опросе, который начался 29 августа и закончился 9 сентября, приняли участие более 16 000 человек. Оказывается, чаще всего автомобилисты России используют для своих транспортных средств бензин АИ-95, за него отдали свои голоса свыше 49 % опрошенных. Около 30 % респондентов остановили свой выбор на топливе АИ-92. Далее 4 % достались АИ-98. Отмечается, также, что всего топливо используют 84 % владельцев авто.Дизельное топливо пользуется спросом у 10,4 % участников опроса, а на газовом топливе ездят транспортные средства всего 4 % автомобилистов.Один процент достался другим видам топлива.