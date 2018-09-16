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Опрос: Бензин АИ-95 оказался самым популярным среди российских автомобилистов

Автоэксперты провели онлайн-опрос, в ходе которого выяснили, какие виды топлива являются самыми популярными среди российских автомобилистов. Как оказалось, вершину рейтинга занял бензин АИ-95.

Опрос: Бензин АИ-95 оказался самым популярным среди российских автомобилистов


В онлайн-опросе, который начался 29 августа и закончился 9 сентября, приняли участие более 16 000 человек. Оказывается, чаще всего автомобилисты России используют для своих транспортных средств бензин АИ-95, за него отдали свои голоса свыше 49 % опрошенных. Около 30 % респондентов остановили свой выбор на топливе АИ-92. Далее 4 % достались АИ-98. Отмечается, также, что всего топливо используют 84 % владельцев авто.

Дизельное топливо пользуется спросом у 10,4 % участников опроса, а на газовом топливе ездят транспортные средства всего 4 % автомобилистов.

Один процент достался другим видам топлива.

 
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Авто
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:30
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