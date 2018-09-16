UMIDIGI собирается выпустить три бюджетных новых смартфона

Данные устройства получат дисплеи LCD, которые обладают диагональю на 5,7/5,7/6,2 дюйма соответственно. Версия UMIDIGI A3 будет оборудована экраном 18:9 первой генерации. Модель A3 Pro получит Full Screen-дисплей второй генерации. Третий смартфон будет оснащаться сенсорной панелью A3 Max. Данное устройство не боится капель воды.В настоящее время характеристики смартфонов пока не сообщаются. Уже появилась информация, что A3 будет расцениваться в 79,99 долларов. Версия A3 Pro стоит 99,99 долларов. Стоимость UMIDIGI A3 Max держится пока в секрете.