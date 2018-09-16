UMIDIGI собирается выпустить три бюджетных новых смартфона
Компания UMIDIGI собирается выпустить три бюджетных новых смартфона, которые имеют большие безрамочные экраны. Речь идёт о версиях A3, A3 Pro, A3 Max.
Данные устройства получат дисплеи LCD, которые обладают диагональю на 5,7/5,7/6,2 дюйма соответственно. Версия UMIDIGI A3 будет оборудована экраном 18:9 первой генерации. Модель A3 Pro получит Full Screen-дисплей второй генерации. Третий смартфон будет оснащаться сенсорной панелью A3 Max. Данное устройство не боится капель воды.
В настоящее время характеристики смартфонов пока не сообщаются. Уже появилась информация, что A3 будет расцениваться в 79,99 долларов. Версия A3 Pro стоит 99,99 долларов. Стоимость UMIDIGI A3 Max держится пока в секрете.
Данные устройства получат дисплеи LCD, которые обладают диагональю на 5,7/5,7/6,2 дюйма соответственно. Версия UMIDIGI A3 будет оборудована экраном 18:9 первой генерации. Модель A3 Pro получит Full Screen-дисплей второй генерации. Третий смартфон будет оснащаться сенсорной панелью A3 Max. Данное устройство не боится капель воды.
В настоящее время характеристики смартфонов пока не сообщаются. Уже появилась информация, что A3 будет расцениваться в 79,99 долларов. Версия A3 Pro стоит 99,99 долларов. Стоимость UMIDIGI A3 Max держится пока в секрете.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:06