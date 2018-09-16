В Рязани шесть человек пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой
Пострадавшими в ДТП с микроавтобусом в Рязани оказались шесть человек. Сообщение об этом появилось в СМИ.
Дорожно-транспортное происшествие произошло воскресным утром, 16 сентября. Согласно предварительным данным, транспорт, в котором находились шестеро человек, граждане Киргизии, вылетело с проезжей части в кювет.
Также сообщается, что в результате инцидента пятеро человек пострадали, а один участник происшествия скончался. Обстоятельства ДТП выясняются.
Дорожно-транспортное происшествие произошло воскресным утром, 16 сентября. Согласно предварительным данным, транспорт, в котором находились шестеро человек, граждане Киргизии, вылетело с проезжей части в кювет.
Также сообщается, что в результате инцидента пятеро человек пострадали, а один участник происшествия скончался. Обстоятельства ДТП выясняются.
Происшествия
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:06