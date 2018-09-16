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Ученые: Разработана технология автоматического повышения качества изображения

Ученые из NVIDIA, Университета Аалто, а также Массачусетского технологического института, разработали систему, способную самостоятельно корректировать качество изображений. Технология «Noise2Noise: Learning Image Restoration without Clean Data» убирает шумы из фотографий без непосредственного вмешательства человека.

Ученые: Разработана технология автоматического повышения качества изображения


Технологию тестировали на тысячах изображений, прежде чем анонсировать. Система не требует изначального изображение, из которого будет браться качество или какие-то особенности фото. Для максимально точной корректировки искусственный интеллект автоматически выявляет шумы и корректирует их. Без необходимости в “чистом” изображении технология является принципиально новой. С ее помощью, в перспективе, будет возможность делать фото даже при довольно быстром движении камеры или объекта и рассчитывать на максимальное качество изображения.

Неизвестно, когда именно технологию будут внедрять в какие-либо устройства, однако с большей долей вероятности она позволит делать высококачественные снимки людям без профессионального оборудования.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:06
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