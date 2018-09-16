Ученые: Разработана технология автоматического повышения качества изображения
Ученые из NVIDIA, Университета Аалто, а также Массачусетского технологического института, разработали систему, способную самостоятельно корректировать качество изображений. Технология «Noise2Noise: Learning Image Restoration without Clean Data» убирает шумы из фотографий без непосредственного вмешательства человека.
Технологию тестировали на тысячах изображений, прежде чем анонсировать. Система не требует изначального изображение, из которого будет браться качество или какие-то особенности фото. Для максимально точной корректировки искусственный интеллект автоматически выявляет шумы и корректирует их. Без необходимости в “чистом” изображении технология является принципиально новой. С ее помощью, в перспективе, будет возможность делать фото даже при довольно быстром движении камеры или объекта и рассчитывать на максимальное качество изображения.
Неизвестно, когда именно технологию будут внедрять в какие-либо устройства, однако с большей долей вероятности она позволит делать высококачественные снимки людям без профессионального оборудования.
Технологию тестировали на тысячах изображений, прежде чем анонсировать. Система не требует изначального изображение, из которого будет браться качество или какие-то особенности фото. Для максимально точной корректировки искусственный интеллект автоматически выявляет шумы и корректирует их. Без необходимости в “чистом” изображении технология является принципиально новой. С ее помощью, в перспективе, будет возможность делать фото даже при довольно быстром движении камеры или объекта и рассчитывать на максимальное качество изображения.
Неизвестно, когда именно технологию будут внедрять в какие-либо устройства, однако с большей долей вероятности она позволит делать высококачественные снимки людям без профессионального оборудования.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:06