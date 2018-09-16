Ученые обвинили людей в появлении разрушительного урагана «Флоренс»

Специалисты спрогнозировали силу урагана «Флоренс» и количество осадков. Их выводы основывались на реальных атмосферных условиях и температурах поверхности океана, а также ученые определили параметры бури без учета антропогенных климатических изменений. Из-за глобального потепления количество осадков, связанных с ураганом, увеличилось на 50%.«Флоренс» дольше находится 5-ой категории по шкале разрушительности Саффира-Симпсона, ураган приобрел большие размеры, расширившись в диаметре над сушей на 80 км.