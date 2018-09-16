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Ученые обвинили людей в появлении разрушительного урагана «Флоренс»

Разрушительная мощь урагана «Флоренс», который обрушился на побережье США, объясняется изменениями в климате, которые вызваны антропогенными выбросами парниковых газов в атмосферу, что произошло по вене людей. Об этом сообщили ученые из Университета штата Нью-Йорк.

Ученые обвинили людей в появлении разрушительного урагана «Флоренс»


Специалисты спрогнозировали силу урагана «Флоренс» и количество осадков. Их выводы основывались на реальных атмосферных условиях и температурах поверхности океана, а также ученые определили параметры бури без учета антропогенных климатических изменений. Из-за глобального потепления количество осадков, связанных с ураганом, увеличилось на 50%.

«Флоренс» дольше находится 5-ой категории по шкале разрушительности Саффира-Симпсона, ураган приобрел большие размеры, расширившись в диаметре над сушей на 80 км.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:42
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