Ученые обвинили людей в появлении разрушительного урагана «Флоренс»
Разрушительная мощь урагана «Флоренс», который обрушился на побережье США, объясняется изменениями в климате, которые вызваны антропогенными выбросами парниковых газов в атмосферу, что произошло по вене людей. Об этом сообщили ученые из Университета штата Нью-Йорк.
Специалисты спрогнозировали силу урагана «Флоренс» и количество осадков. Их выводы основывались на реальных атмосферных условиях и температурах поверхности океана, а также ученые определили параметры бури без учета антропогенных климатических изменений. Из-за глобального потепления количество осадков, связанных с ураганом, увеличилось на 50%.
«Флоренс» дольше находится 5-ой категории по шкале разрушительности Саффира-Симпсона, ураган приобрел большие размеры, расширившись в диаметре над сушей на 80 км.
Специалисты спрогнозировали силу урагана «Флоренс» и количество осадков. Их выводы основывались на реальных атмосферных условиях и температурах поверхности океана, а также ученые определили параметры бури без учета антропогенных климатических изменений. Из-за глобального потепления количество осадков, связанных с ураганом, увеличилось на 50%.
«Флоренс» дольше находится 5-ой категории по шкале разрушительности Саффира-Симпсона, ураган приобрел большие размеры, расширившись в диаметре над сушей на 80 км.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:42