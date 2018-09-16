Уфологи: Сотрудники NASA тайно запустили спутник для поиска Нибиру
Уже довольно продолжительное время в просторах Сети не утихают споры о существовании Нибиру, более того, уфологи утверждают, что она не только существует, но и представляет реальную угрозу Земле и человечеству. Приверженцы теории заговора даже заявили о том, что сотрудники NASA тайно запустили в космос спутник для поиска планеты Х, впрочем, никаких доказательств этому они не представляют.
Многие известные конспирологи убеждены, что NASA втайне от общественности собирает данные о Нибиру. Чтобы получить дополнительную информацию сотрудники ведомства решили организовать миссию для поисков планеты Х. Официально спутник был отправлен в космическое пространство для изучения морского льда, ледяных щитов и ледников. В свою очередь уфологи уверены, что в NASA признали существование пресловутого объекта и решили отследить его передвижение, чтобы предупредить его столкновение с Землей.
Предполагается, что зонд был запущен в космос в 6:02 до полудня с базы ВВС Ванденберга. Для поиска планеты задействуют лазерный высотометр. В том случае, если данная информация окажется правдивой, ученые США станут обладателями уникальных данных о загадочной планете.
Сотрудники NASA подобную информацию никак не прокомментировали, а официального подтверждения о запуске спутника для поиска Нибиру нет.
Многие известные конспирологи убеждены, что NASA втайне от общественности собирает данные о Нибиру. Чтобы получить дополнительную информацию сотрудники ведомства решили организовать миссию для поисков планеты Х. Официально спутник был отправлен в космическое пространство для изучения морского льда, ледяных щитов и ледников. В свою очередь уфологи уверены, что в NASA признали существование пресловутого объекта и решили отследить его передвижение, чтобы предупредить его столкновение с Землей.
Предполагается, что зонд был запущен в космос в 6:02 до полудня с базы ВВС Ванденберга. Для поиска планеты задействуют лазерный высотометр. В том случае, если данная информация окажется правдивой, ученые США станут обладателями уникальных данных о загадочной планете.
Сотрудники NASA подобную информацию никак не прокомментировали, а официального подтверждения о запуске спутника для поиска Нибиру нет.
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:18