Уфологи: Сотрудники NASA тайно запустили спутник для поиска Нибиру

Многие известные конспирологи убеждены, что NASA втайне от общественности собирает данные о Нибиру. Чтобы получить дополнительную информацию сотрудники ведомства решили организовать миссию для поисков планеты Х. Официально спутник был отправлен в космическое пространство для изучения морского льда, ледяных щитов и ледников. В свою очередь уфологи уверены, что в NASA признали существование пресловутого объекта и решили отследить его передвижение, чтобы предупредить его столкновение с Землей.Предполагается, что зонд был запущен в космос в 6:02 до полудня с базы ВВС Ванденберга. Для поиска планеты задействуют лазерный высотометр. В том случае, если данная информация окажется правдивой, ученые США станут обладателями уникальных данных о загадочной планете.Сотрудники NASA подобную информацию никак не прокомментировали, а официального подтверждения о запуске спутника для поиска Нибиру нет.