Porsche64 года назад выпустила первый свой внедорожник Porsche 597 Jagdwagen

Переднеприводный автомобиль получил бензиновую силовую установку от Porsche 365 на 50 л.с. Благодаря этому авто могло осуществлять разгон до 100 км/час. Сборочные мастерские размещались в Штутгарте. Данный внедорожник выпускался в период 1954 - 1958 годов. Конструкция рамного авто сегмента SUV предусматривала подключение полного привода. Автомобиль конструктивно имел возможность передвигаться по автодорогам общего пользования, а также пересечённой местности. Версия Porsche 597 Jagdwagen имеет некоторые элементы амфибии.Транспортное средство создали таким образом, чтобы оно могло преодолевать небольшие водные препятствия. Трансмиссией выступает механическая 4-ступенчатая КПП. Кузов авто сделали открытым, имеющим лёгкий брезентовый тент, который натянули на лёгкий каркас. Перед мотором, между фарами головного света разместили запасное колесо. Зеркала заднего вида установлены на передних крыльях. В свою очередь некоторые экземпляры обладали буксировочным устройством, вмонтированным в бампер.Произвели всего 71 внедорожник версии Porsche 597 Jagdwagen. В частных коллекциях находится не меньше 50 авто. Одно из них раньше выставляли на аукционе. Модель продали за 230 000 долларов.