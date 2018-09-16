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Мастера из дизайн ателье SR66 Design сделали из Audi S5 Coupe спорткар

Дизайн ателье SR66 Design, поработав над автомобилем Audi S5 Coupe, превратили его в гоночный болид. Автомобиль подвергся колоссальным переменам как внешним, так и техническим.

Мастера из дизайн ателье SR66 Design сделали из Audi S5 Coupe спорткар


Передняя часть автомобиля кардинально изменилась, обновилась решетка радиатора, а также бампер. Впрочем, эти перемены не разрушают сложившийся облик автомобиля, а грамотно дополняют его, тем самым подчеркивая преимущества модели. Ламинированная пленка по всему корпусу спорткара, в совокупности со специфической покраской, сами по себе выделяют автомобиль среди прочих. Новая подвеска создана в качестве аналога реальных болидов, благодаря чему удобство управления S5 значительно повысилось. Дополняет облик авто специфические модификации на выхлопной системе, благодаря которым автомобиль звучит совершенно иначе.

Услуги данного дизайн ателье распространяются на Россию, Украину и Белоруссию, благодаря чему многие желающие смогут стать владельцами подобного болида. Впрочем, двигатель автомобиля пока что остался без изменений. Возможно дизайнеры планируют поработать над начинкой авто в будущем.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:40
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