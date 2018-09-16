Под Воронежем ДТП погибли пять человек

По данным этого ведомства, около 05.00 часов в Новоусманском районе на автодороги Воронеж-Нововоронеж произошло столкновение транспортных средств Volkswagen Jetta и Audi 100. После столкновения в автомобилях произошло возгорание. В сообщении говорится, что в результате дорожно-транспортного происшествии погибли пять человек. Водитель и пассажир Volkswagen Jetta, а также водитель и два пассажира Audi 100.Правоохранительные органы выясняют все подробности произошедшего ДТП.