Научный мир потрясён: В Канаде найдена мумия волчонка ледникового периода

Как оказалось, на Земле до ледникового периода обитали не только такие животные, как саблезубые тигры и мамонты, но и те представители фауны, которые спустя несколько тысячелетий смогли возродиться, увеличив свою популяцию. В частности, учёный мир потрясла мумия волчонка, погибшего около 50 тысяч лет тому назад, найденные останки животного, практически не отличаются от ныне существующих видов. Также неподалёку специалисты обнаружили тушу оленёнка класса карибу.Благодаря обнаруженным мумиям, учёные установили преемственность самых защищённых видов животных, которые после глобального катаклизма смогли воспроизвестись. При этом остаётся загадкой, почему этого не смогли сделать саблезубые тигры или мамонты. По мнению специалистов, обнаруженные мумии, помогут ответить на целый ряд вопросов, связанных с ледниковым периодом и массовым вымиранием представителей фауны, которые населяли планету в то время.