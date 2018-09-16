Сын Елены Яковлевой Денис Шальных поделился своим мнением о фильме "Хищник"

Вселенная из серии фильмов являет собой некий мир будущего, в котором человечество уже путешествует в космосе и колонизирует новые планеты. Но, помимо людей, существуют и другие расы, называемые человечеством как “Хищники” и “Чужие”. Первые части фильмов о данной Вселенной в большей степени демонстрируют страх людей перед представителями внеземных рас, оказавшись с ними в замкнутом пространстве без достаточно эффективных средств защиты. Новый же фильм, по мнению многих фанатов, не отражает суть Вселенной, в которой происходят события. Автор фильма, Шэйн Блэк, по мнению некоторых зрителей, имеет искаженное понятие о серии фильмов, которую попытался продолжить.Стоит отметить, что Денис Шальных поддерживает ту часть зрителей, которые одобряют творение режиссера и его видение фильма. В том числе среди преимуществ картины молодой человек отмечает более кровавый и, благодаря этому менее серьезный сюжет, ссылаясь на то, что “Хищник” должен развиваться.