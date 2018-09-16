Сын Елены Яковлевой Денис Шальных поделился своим мнением о фильме "Хищник"
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, поделился своим мнением касательно новой кинокартины “Хищник” 2018 года. Несмотря на множество людей, отзывающихся о проекте в негативном свете, Шальных встал на защиту фильма Шэйна Блэка.
Вселенная из серии фильмов являет собой некий мир будущего, в котором человечество уже путешествует в космосе и колонизирует новые планеты. Но, помимо людей, существуют и другие расы, называемые человечеством как “Хищники” и “Чужие”. Первые части фильмов о данной Вселенной в большей степени демонстрируют страх людей перед представителями внеземных рас, оказавшись с ними в замкнутом пространстве без достаточно эффективных средств защиты. Новый же фильм, по мнению многих фанатов, не отражает суть Вселенной, в которой происходят события. Автор фильма, Шэйн Блэк, по мнению некоторых зрителей, имеет искаженное понятие о серии фильмов, которую попытался продолжить.
Стоит отметить, что Денис Шальных поддерживает ту часть зрителей, которые одобряют творение режиссера и его видение фильма. В том числе среди преимуществ картины молодой человек отмечает более кровавый и, благодаря этому менее серьезный сюжет, ссылаясь на то, что “Хищник” должен развиваться.
Вселенная из серии фильмов являет собой некий мир будущего, в котором человечество уже путешествует в космосе и колонизирует новые планеты. Но, помимо людей, существуют и другие расы, называемые человечеством как “Хищники” и “Чужие”. Первые части фильмов о данной Вселенной в большей степени демонстрируют страх людей перед представителями внеземных рас, оказавшись с ними в замкнутом пространстве без достаточно эффективных средств защиты. Новый же фильм, по мнению многих фанатов, не отражает суть Вселенной, в которой происходят события. Автор фильма, Шэйн Блэк, по мнению некоторых зрителей, имеет искаженное понятие о серии фильмов, которую попытался продолжить.
Стоит отметить, что Денис Шальных поддерживает ту часть зрителей, которые одобряют творение режиссера и его видение фильма. В том числе среди преимуществ картины молодой человек отмечает более кровавый и, благодаря этому менее серьезный сюжет, ссылаясь на то, что “Хищник” должен развиваться.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:06