Обнаженная Сати Казанова показала фотографию из бани

На опубликованном фото Сати Казанова радостно улыбается, стоя совершенно голой в деревянной ёмкости с водой и еловыми ветками. В описании к снимку певица перечислила «дивные мелочи», которые нужно ценить в жизни, и отметила, как важно уметь отдыхать. В завершении поста она призвала подписчиков поделиться собственным опытом релаксации для восстановления жизненной энергии и сил, после трудовых будней.Не все фанаты положительно отнеслись к такому отдыху звезды, в комментариях они отметили странные веники, которыми прикрывалась Сати Казанова, а также указали на излишнюю худобу, что её совершенно не к лицу. Однако нашлись и те, кто поддержал энтузиазм певицы. За короткое время публикация набрала около 25 тысяч «лайков».