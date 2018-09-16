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Обнаженная Сати Казанова показала фотографию из бани

Сати Казанова опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в бане. На снимке певица запечатлена обнажённой, прикрывшись веником из еловых веток.

Обнаженная Сати Казанова показала фотографию из бани


На опубликованном фото Сати Казанова радостно улыбается, стоя совершенно голой в деревянной ёмкости с водой и еловыми ветками. В описании к снимку певица перечислила «дивные мелочи», которые нужно ценить в жизни, и отметила, как важно уметь отдыхать. В завершении поста она призвала подписчиков поделиться собственным опытом релаксации для восстановления жизненной энергии и сил, после трудовых будней.

Не все фанаты положительно отнеслись к такому отдыху звезды, в комментариях они отметили странные веники, которыми прикрывалась Сати Казанова, а также указали на излишнюю худобу, что её совершенно не к лицу. Однако нашлись и те, кто поддержал энтузиазм певицы. За короткое время публикация набрала около 25 тысяч «лайков».

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:04
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