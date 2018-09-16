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Bethesda планирует поддерживать Fallout 76 вечно

Президент компании Bethesda Пит Хайнс сделал несколько заявлений, касательно Fallout 76, первой многопользовательской игры в серии. По его словам, есть определенная возможность “вечной” поддержки нового проекта.

Bethesda планирует поддерживать Fallout 76 вечно


Множество проектов студии, включая Fallout 4 или Skyrim, до сих пор являются культовыми, в них каждый день играют тысячи игроков по всему миру, не смотря на то, что игры выпускались довольно давно. В связи с этим Bethesda считает возможным вечные обновления для нового проекта, Fallout 76. Не многие разработчики могут говорить даже о гарантии 2-х летней поддержки своих проектов, но беря во внимание популярность серии Fallout в целом, заявление вполне обосновано и поддержка проекта обновлениями в течении многих лет действительно возможна.

Стоит также учесть, что Хайнс не строит конкретных планов касательно направленности и содержания обновлений. Сперва представители компании выпустят некоторые нововведения, после чего, исходя из мнения аудитории, продолжат развитие проекта, но уже в направлении, выбранном игроками.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:30
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