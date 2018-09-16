Bethesda планирует поддерживать Fallout 76 вечно

Множество проектов студии, включая Fallout 4 или Skyrim, до сих пор являются культовыми, в них каждый день играют тысячи игроков по всему миру, не смотря на то, что игры выпускались довольно давно. В связи с этим Bethesda считает возможным вечные обновления для нового проекта, Fallout 76. Не многие разработчики могут говорить даже о гарантии 2-х летней поддержки своих проектов, но беря во внимание популярность серии Fallout в целом, заявление вполне обосновано и поддержка проекта обновлениями в течении многих лет действительно возможна.Стоит также учесть, что Хайнс не строит конкретных планов касательно направленности и содержания обновлений. Сперва представители компании выпустят некоторые нововведения, после чего, исходя из мнения аудитории, продолжат развитие проекта, но уже в направлении, выбранном игроками.