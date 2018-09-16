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В России открылся предзаказ на смартчасы от Apple

Компания Apple объявила об открытии предзаказов на смартчасы Watch Series 4. Новое устройство уже доступно к оплате, однако стать их обладателем можно не ранее чем через неделю.

В России открылся предзаказ на смартчасы от Apple


Компания Apple 12 сентября провела презентацию в которой показала все основные новинки осени. Среди ноутбуков и флагманских смартфонов представили и смартчасы Watch Series 4. Публика оценила девайс положительными эмоциями, тогда как другие гаджеты не показались ей столь привлекательными. Watch Series 4 оценили очень высоко благодаря усовершенствованному дизайну: их внешний вид представлял более классические формы, которые были обновлены. Устройство стало еще производительнее, его экран увеличился на 15 %, тогда как толщина корпуса уменьшилась.

С сегодняшнего дня стартовали продажи новинки. Все желающие смогут приобрести гаджет, оставив заявку на официальном сайте производителя и 21 сентября получить свою покупку.

В России продажи девайса задержатся. На российском рынке Watch Series 4 появятся с 28 сентября. Стоимость устройства на первом этапе составит 31 990 рублей.

 
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Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:00
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