В России открылся предзаказ на смартчасы от Apple

Компания Apple 12 сентября провела презентацию в которой показала все основные новинки осени. Среди ноутбуков и флагманских смартфонов представили и смартчасы Watch Series 4. Публика оценила девайс положительными эмоциями, тогда как другие гаджеты не показались ей столь привлекательными. Watch Series 4 оценили очень высоко благодаря усовершенствованному дизайну: их внешний вид представлял более классические формы, которые были обновлены. Устройство стало еще производительнее, его экран увеличился на 15 %, тогда как толщина корпуса уменьшилась.С сегодняшнего дня стартовали продажи новинки. Все желающие смогут приобрести гаджет, оставив заявку на официальном сайте производителя и 21 сентября получить свою покупку.В России продажи девайса задержатся. На российском рынке Watch Series 4 появятся с 28 сентября. Стоимость устройства на первом этапе составит 31 990 рублей.