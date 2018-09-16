Эксперты расшифровали 300-летнее письмо монахини одержимой дьяволом
В Италии эксперты расшифровали письмо, написанное 300 лет назад, монахиней, которая была одержима дьяволом. Чтобы разгадать древнюю рукопись специалистам пришлось воспользоваться современным оборудованием, применяемым спецслужбами для расшифровок.
Сицилийская монахиня Мария примерно 300 лет назад заявила о том, что в неё вселился дьявол. В один из дней служительница Господа проснулась и увидела возле себя лист бумаги, на котором были изображены странные символы. По утверждениям женщины, эти буквы она записала под диктовку беса, однако расшифровать их не могла, как и другие служители церкви. Монахиня считала, что дьявол хотел её сделать своей помощницей.
Для расшифровки, написанного несколько столетий назад письма, современные учёные воспользовались специальным оборудованием и получили перевод текста. В письме монахини описывались Иисус Христос и Святой дух в качестве мертвецов. Также в рукописи написано, что христианский Бог – это всего лишь выдумка, существовало мнение якобы Всевышний умеет воскрешать людей, но на самом деле такого никогда не происходило.
Сицилийская монахиня Мария примерно 300 лет назад заявила о том, что в неё вселился дьявол. В один из дней служительница Господа проснулась и увидела возле себя лист бумаги, на котором были изображены странные символы. По утверждениям женщины, эти буквы она записала под диктовку беса, однако расшифровать их не могла, как и другие служители церкви. Монахиня считала, что дьявол хотел её сделать своей помощницей.
Для расшифровки, написанного несколько столетий назад письма, современные учёные воспользовались специальным оборудованием и получили перевод текста. В письме монахини описывались Иисус Христос и Святой дух в качестве мертвецов. Также в рукописи написано, что христианский Бог – это всего лишь выдумка, существовало мнение якобы Всевышний умеет воскрешать людей, но на самом деле такого никогда не происходило.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:27