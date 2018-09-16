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Эксперты расшифровали 300-летнее письмо монахини одержимой дьяволом

В Италии эксперты расшифровали письмо, написанное 300 лет назад, монахиней, которая была одержима дьяволом. Чтобы разгадать древнюю рукопись специалистам пришлось воспользоваться современным оборудованием, применяемым спецслужбами для расшифровок.

Эксперты расшифровали 300-летнее письмо монахини одержимой дьяволом


Сицилийская монахиня Мария примерно 300 лет назад заявила о том, что в неё вселился дьявол. В один из дней служительница Господа проснулась и увидела возле себя лист бумаги, на котором были изображены странные символы. По утверждениям женщины, эти буквы она записала под диктовку беса, однако расшифровать их не могла, как и другие служители церкви. Монахиня считала, что дьявол хотел её сделать своей помощницей.

Эксперты расшифровали 300-летнее письмо монахини одержимой дьяволом


Для расшифровки, написанного несколько столетий назад письма, современные учёные воспользовались специальным оборудованием и получили перевод текста. В письме монахини описывались Иисус Христос и Святой дух в качестве мертвецов. Также в рукописи написано, что христианский Бог – это всего лишь выдумка, существовало мнение якобы Всевышний умеет воскрешать людей, но на самом деле такого никогда не происходило.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:27
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