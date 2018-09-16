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Евгений Петросян сегодня отмечает свое 73-летие

Известный юморист Евгений Петросян сегодня 16 сентября отмечает свой 73-й день рождения. Эстрадный артист родился в 1945 году в семье математика в Баку.

Евгений Петросян сегодня отмечает свое 73-летие


Евгений Ваганович еще с детства мечтал стать юмористом, тогда как родители надеялись на то, что их наследник выберет научную карьеру. Будучи юношей, Петросян выступал в театре, участвовал в самодеятельности, а окончив школу, отправился в Москву. Став студентом, будущий артист продолжал проявлять творческую активность. В 1979 году он открыл Театр эстрадных миниатюр, а уже 1991 году сумел заслужить звание народного артиста.

Между тем, Евгений Ваганович является автором восьми книг, в которых заключен репертуар за весь период его сценических выступлений. Выступления 73-летнего юмориста часто транслируют на телевидении, кроме того, его пародируют на различных юмористических шоу, в том числе и на сцене КВН. Заслуженный артист Евгений Петросян до сих пор пользуется всенародной любовью, несмотря на то, что имеются и критики его юмора.

 
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ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:15
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