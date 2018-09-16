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Лариса Долина рассказала о переменах в своей жизни

Лариса Долина презентовала свою новую песню “Улыбайся мне” в рамках фестиваля “Новая волна”. Кроме того, стали известны новости о личной жизни певицы, которыми она не делилась достаточно долгое время.

Лариса Долина рассказала о переменах в своей жизни


Уолтер Афанасьев и Лилия Виноградова стали авторами новой песня Долиной. Какое-то время артистка не радовала поклонников новыми композициями по причине развода с мужем. Как стало известно, супруг певицы ушел к другой девушке. Впрочем, последние события показывают, что певица не только смогла пережить эту ситуацию без особенно серьезных последствий, но также благодаря этому смогла начать новый творческий этап в жизни. Помимо новой песни, Долина порадовала фанатов своим интервью на шоу “Привет, Андрей”, в рамках которого поделилась некоторыми фактами о своей творческой жизни.

Стоит отметить, что на шоу интервью у звезды помимо Андрея Малахова брала также и Саша Долина, внучка приглашенной звезды. Неизвестно, планирует ли певица действительно вернуться на сцену после столь долгого отсутствия, или это лишь небольшой отдых после преподавания на кафедре эстрадно-джазового пения в одном из институтов Москвы.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:54
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