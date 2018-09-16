Лариса Долина рассказала о переменах в своей жизни

Уолтер Афанасьев и Лилия Виноградова стали авторами новой песня Долиной. Какое-то время артистка не радовала поклонников новыми композициями по причине развода с мужем. Как стало известно, супруг певицы ушел к другой девушке. Впрочем, последние события показывают, что певица не только смогла пережить эту ситуацию без особенно серьезных последствий, но также благодаря этому смогла начать новый творческий этап в жизни. Помимо новой песни, Долина порадовала фанатов своим интервью на шоу “Привет, Андрей”, в рамках которого поделилась некоторыми фактами о своей творческой жизни.Стоит отметить, что на шоу интервью у звезды помимо Андрея Малахова брала также и Саша Долина, внучка приглашенной звезды. Неизвестно, планирует ли певица действительно вернуться на сцену после столь долгого отсутствия, или это лишь небольшой отдых после преподавания на кафедре эстрадно-джазового пения в одном из институтов Москвы.