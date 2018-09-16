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ТВ-бокс Xiaomi Mi Box S скоро появится на глобальном рынке

На глобальном рынке в октябре текущего года на появится новое устройство Xiaomi Mi Box S. Стоит отметить, что ТВ-бокс уже продаётся в Китае.

ТВ-бокс Xiaomi Mi Box S скоро появится на глобальном рынке


На глобальном рынке устройство Xiaomi Mi Box S появится с новым дизайном, однако в плане технического отношения практически не изменится и будет иметь те же составляющие, что и Mi Box 3. Отмечается, что мощности девайса хватает для просмотра потокового видео в разрешении 4К, для чего собственно и предназначено устройство. Управляется оно при помощи пульта, который остался таким же, как и раньше. При этом Mi Box S будет функционировать на базе новой операционной системы Android Oreo, хотя для ТВ-бокса это особого значения не имеет.



В настоящее время пока нет никакой информации касающейся того, сколько будет стоить новинка. Однако специалисты полагают, что цена девайса составит около 60-70 долларов, именно столько стоит текущая версия гаджета. При этом отмечается, что если у пользователей уже имеется ТВ-бокс Mi Box 3, то им нет смысла приобретать новое устройство.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 09:52
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