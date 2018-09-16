«Надежда остается»: Супруга парализованного Алексея Янина рассказала о его восстановлении

Актер Алексей Янин когда-то делал большие успехи в кино. Он исполнял главные роли в проектах «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются» и других, которые принесли ему славу и симпатии многочисленной армии поклонников.В 2015 году у 32-летнего Янина случился инсульт, после которого он впал в кому. Родственники актера нашли огромные деньги на лечение и добились того, что он пошел на поправку. В течение последних трех лет артист проходит реабилитацию дома, при этом регулярно проходит обследование у специалистов.Супруга Алексея Янина Дарья не торопится обнадеживать поклонников. Она уверяет, что о выздоровлении говорить рано, поскольку диагноз очень серьезный. Однако надежда все же есть: муж сохранил умственную активность, и его тело крепчает, хотя сам процесс восстановления проходит очень медленно.На данный момент близкие артиста делают все возможное, чтобы его состояние улучшилось.Стоит напомнить, что Алексей и Дарья поженились в 2012 году, а в скором времени супруга родила возлюбленному сына Андрея.