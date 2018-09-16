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«Надежда остается»: Супруга парализованного Алексея Янина рассказала о его восстановлении

Дарья Клюшникова рассказала о том, как чувствует себя ее супруг Алексей Янин. По ее словам, надежда на восстановление здоровья
парализованного мужа есть: он сохранил умственную активность, однако несмотря на это, процесс реабилитации протекает очень медленно.

«Надежда остается»: Супруга парализованного Алексея Янина рассказала о его восстановлении


Актер Алексей Янин когда-то делал большие успехи в кино. Он исполнял главные роли в проектах «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются» и других, которые принесли ему славу и симпатии многочисленной армии поклонников.

«Надежда остается»: Супруга парализованного Алексея Янина рассказала о его восстановлении


В 2015 году у 32-летнего Янина случился инсульт, после которого он впал в кому. Родственники актера нашли огромные деньги на лечение и добились того, что он пошел на поправку. В течение последних трех лет артист проходит реабилитацию дома, при этом регулярно проходит обследование у специалистов.

«Надежда остается»: Супруга парализованного Алексея Янина рассказала о его восстановлении


Супруга Алексея Янина Дарья не торопится обнадеживать поклонников. Она уверяет, что о выздоровлении говорить рано, поскольку диагноз очень серьезный. Однако надежда все же есть: муж сохранил умственную активность, и его тело крепчает, хотя сам процесс восстановления проходит очень медленно.

На данный момент близкие артиста делают все возможное, чтобы его состояние улучшилось.

Стоит напомнить, что Алексей и Дарья поженились в 2012 году, а в скором времени супруга родила возлюбленному сына Андрея.

 
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ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:33
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