«Надежда остается»: Супруга парализованного Алексея Янина рассказала о его восстановлении
Дарья Клюшникова рассказала о том, как чувствует себя ее супруг Алексей Янин. По ее словам, надежда на восстановление здоровья
парализованного мужа есть: он сохранил умственную активность, однако несмотря на это, процесс реабилитации протекает очень медленно.
Актер Алексей Янин когда-то делал большие успехи в кино. Он исполнял главные роли в проектах «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются» и других, которые принесли ему славу и симпатии многочисленной армии поклонников.
В 2015 году у 32-летнего Янина случился инсульт, после которого он впал в кому. Родственники актера нашли огромные деньги на лечение и добились того, что он пошел на поправку. В течение последних трех лет артист проходит реабилитацию дома, при этом регулярно проходит обследование у специалистов.
Супруга Алексея Янина Дарья не торопится обнадеживать поклонников. Она уверяет, что о выздоровлении говорить рано, поскольку диагноз очень серьезный. Однако надежда все же есть: муж сохранил умственную активность, и его тело крепчает, хотя сам процесс восстановления проходит очень медленно.
На данный момент близкие артиста делают все возможное, чтобы его состояние улучшилось.
Стоит напомнить, что Алексей и Дарья поженились в 2012 году, а в скором времени супруга родила возлюбленному сына Андрея.
парализованного мужа есть: он сохранил умственную активность, однако несмотря на это, процесс реабилитации протекает очень медленно.
Актер Алексей Янин когда-то делал большие успехи в кино. Он исполнял главные роли в проектах «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются» и других, которые принесли ему славу и симпатии многочисленной армии поклонников.
В 2015 году у 32-летнего Янина случился инсульт, после которого он впал в кому. Родственники актера нашли огромные деньги на лечение и добились того, что он пошел на поправку. В течение последних трех лет артист проходит реабилитацию дома, при этом регулярно проходит обследование у специалистов.
Супруга Алексея Янина Дарья не торопится обнадеживать поклонников. Она уверяет, что о выздоровлении говорить рано, поскольку диагноз очень серьезный. Однако надежда все же есть: муж сохранил умственную активность, и его тело крепчает, хотя сам процесс восстановления проходит очень медленно.
На данный момент близкие артиста делают все возможное, чтобы его состояние улучшилось.
Стоит напомнить, что Алексей и Дарья поженились в 2012 году, а в скором времени супруга родила возлюбленному сына Андрея.
ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:33