Мессенджер WhatsApp получит "тёмную тему" оформления

В настоящее время WhatsApp находится на пике популярности, но владельцы мессенджера не останавливаются на достигнутом, стараясь постоянно усовершенствовать свою программу. Недавно социальная сеть стала доступна на кнопочных телефонах, эта возможность пополнила ряды пользователей на миллионы человек во всём мире. К числу поклонников приложения присоединились ещё, как минимум, 1,5 миллиона новых аккаунтов.«Тёмная тема» сделает интерфейс мессенджера более дружелюбным, что привлечёт новых пользователей. Благодаря новой теме можно будет сэкономить заряд аккумулятора, так как светлые тона станут менее яркими. К тому же это менее раздражает зрение. Сейчас нововведение тестируется небольшой группой добровольцев, а после релиза обновление станет доступно на устройствах с операционными системами Andrioid и iOS.