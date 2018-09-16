Honda Civic Type R продемонстрировала возможности на гонках в Шотландии

Преобразование Honda Civic Type R работает на основе силового агрегата на полтора литра с мощностью в 180 лошадиных сил. Тут же установлена механическая система переключения передач на шесть ступеней, которая используется во многих флагманских седанах данной компании. В версии Sport применен мотор на два литра с турбонаддувом и мощностью в 306 лошадиных сил.Масса авто составляет 1280 кг, поэтому они имеют превосходную аэродинамику. Представители компании поделились информацией о том, что обладателем подобных автомобилей можно будет стать, лишь оформив предварительный заказ.