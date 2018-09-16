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Honda Civic Type R продемонстрировала возможности на гонках в Шотландии

Honda Civic Type R показала свои возможности на гонках в Шотландии. Представители компании отметили, что на двухкилометровой дистанции автомобиль показал превосходные входы в повороты и разгоны.

Honda Civic Type R продемонстрировала возможности на гонках в Шотландии


Преобразование Honda Civic Type R работает на основе силового агрегата на полтора литра с мощностью в 180 лошадиных сил. Тут же установлена механическая система переключения передач на шесть ступеней, которая используется во многих флагманских седанах данной компании. В версии Sport применен мотор на два литра с турбонаддувом и мощностью в 306 лошадиных сил.

Масса авто составляет 1280 кг, поэтому они имеют превосходную аэродинамику. Представители компании поделились информацией о том, что обладателем подобных автомобилей можно будет стать, лишь оформив предварительный заказ.

 
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Авто
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:41
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