Презентован первый в мире защищенный смартфон с 2К-экраном

Китайский бренд Elephone выпускает смартфон Soldier на международный рынок. Это первая в мире модель, которая разработана с системой защиты от пыли и воды по стандарту IP 68. Компания утверждает, что гаджет можно смело опускать на метровую глубину в жидкость. Корпус Soldier имеет достаточную прочность, чтобы выдержать столкновение с твердой поверхностью. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Телефон также оснащен специальным отверстием, к которому можно приладить карабин для крепления верхней одежде.Кроме того, устройство обладает еще и внушительными характеристиками. Модель первая в своем классе получила 2К-экран. Диагональ дисплея 5,5 дюйма. Смартфон работает на базе OS Android 8.0 Oreo, процессором для него стал 10-ядерный Mediatek Helio X25. Бренд представил две версии: с 128 и 64 ГБ встроенной памяти. Аппарат также обладает аккумулятором на 5000 мАч\ с технологией быстрой зарядки.За задней панели камера на 21 МП, фронтальная получила разрешение в 16 МП. Под вспышкой главной камеры встроена ярко-красная кнопка сигнала «SOS». Сбоку под элементами управления расположен сканер отпечатки пальца. На текущий момент все желающие могут заказать Soldier по цене в 190 долларов за младшую версию. После того, как стартуют официальные продажи 25 сентября, цена гаджета достигнет 170 долларов.