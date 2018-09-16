АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Парижский автосалон-2018: Чего стоит ждать от масштабного автомобильного события
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Презентован первый в мире защищенный смартфон с 2К-экраном

Компания Elephone презентовала первый защищенный смартфон с 2К-экраном. Кроме того, гаджет снабжен еще одной особенностью: настоящий магнитный компас встроен в заднюю крышку корпуса. Новая модель появилась в продаже онлайн-магазина Coolicool.

Презентован первый в мире защищенный смартфон с 2К-экраном


Китайский бренд Elephone выпускает смартфон Soldier на международный рынок. Это первая в мире модель, которая разработана с системой защиты от пыли и воды по стандарту IP 68. Компания утверждает, что гаджет можно смело опускать на метровую глубину в жидкость. Корпус Soldier имеет достаточную прочность, чтобы выдержать столкновение с твердой поверхностью. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Телефон также оснащен специальным отверстием, к которому можно приладить карабин для крепления верхней одежде.

Кроме того, устройство обладает еще и внушительными характеристиками. Модель первая в своем классе получила 2К-экран. Диагональ дисплея 5,5 дюйма. Смартфон работает на базе OS Android 8.0 Oreo, процессором для него стал 10-ядерный Mediatek Helio X25. Бренд представил две версии: с 128 и 64 ГБ встроенной памяти. Аппарат также обладает аккумулятором на 5000 мАч\ с технологией быстрой зарядки.



За задней панели камера на 21 МП, фронтальная получила разрешение в 16 МП. Под вспышкой главной камеры встроена ярко-красная кнопка сигнала «SOS». Сбоку под элементами управления расположен сканер отпечатки пальца. На текущий момент все желающие могут заказать Soldier по цене в 190 долларов за младшую версию. После того, как стартуют официальные продажи 25 сентября, цена гаджета достигнет 170 долларов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:28
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России открылся предзаказ на смартчасы от Apple
Плоское огненное облако: Жители Индии стали
«Надежда остается»: Супруга парализованного
Мессенджер WhatsApp получит "тёмную тему"
Учёные: Средства по уходу за кожей могут стать
«Центральное телевидение»: Сергей Жуков вернулся
Honda Civic Type R продемонстрировала возможности
Презентован первый в мире защищенный смартфон с
Мария Кравченко показала фото без макияжа и
Учёные нашли третий пропавший континент в Британии
Очевидец рассказал о необычной находке в закрытой
Анна Седокова рассказала о позорном увольнении с
Ученые: Красная капуста предотвращает риск
Браслет Xiaomi Mi Band 3 получил функцию
Mercedes-Benz тестирует автоматическую парковку
Эвелина Блёданс показала редкое фото со старшим
Google Chrome будет использовать отпечатки
Ученые: Склонность к частым депрессиям вызывает
Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для
«Избавление»: Звезда «Ворониных» обрадовалась
Геймерский смартфон Razer Phone 2 покажут 10
Ученые: Дети могут наследовать ген ожирения от
Татьяна Навка показала, как ее дочь учит
Land Rover и Hulu разрабатывают новую модель для
Обнажённая Наташа Королёва решила попробовать
Huawei готовит новый безрамочный смартфон с
Ученые: Стерильная чистота представляет угрозу
Ученые: Гравитационные волны не подтвердили
Стали известны характеристики Lada 4&#215;4
Мария Кожевникова похвасталась стройной фигурой
Просмотреть все новости