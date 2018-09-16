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«Центральное телевидение»: Сергей Жуков вернулся к работе после нескольких операций

После ряда проведённых операций Сергей Жуков впервые смог вернуться к работе. Солист группы «Руки вверх» посетил программу «Центральное телевидение», где рассказал о причинах своей болезни, и как он себя чувствует в настоящее время.

«Центральное телевидение»: Сергей Жуков вернулся к работе после нескольких операций


От артиста на протяжении всего лета поступали только тревожные новости, впервые в своей жизни Жуков оказался в больнице, где провёл два месяца, перенеся три операции. В студии программы «Центральное телевидения» певец рассказал, что причиной его госпитализации стала грыжа, которая возникла от удара. На одном из концертов Сергей ударился за кулисами о металлическую конструкцию, в результате чего у него возникла гематома, которой он не предавал значение. Спустя какое-то время, на месте ушиба образовалась грыжа, которую по показаниям врачей пришлось удалять.

Сейчас здоровью Сергея Жукова ничего не угрожает, певец перенёс три плановых операции и чувствует себя хорошо, об этом он рассказал в прямом эфире телепередачи. Также на странице артиста в Instagram накануне появилась фотография, свидетельствующая о том, что он вернулся к работе, пребывая в бодром настроении.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:54
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