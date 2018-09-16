Плоское огненное облако: Жители Индии стали свидетелями странного явления в небе

В индийском небольшом городе Бангалора, штат Карнатака, местные обитатели стали очевидцами необычного явления. Один из свидетелей запечатлел его на камеру и поделился рассказом об увиденном. Мужчина признался, что был очень напуган природной аномалией. Ранее ему никогда не приходилось лицезреть в небе над родным городом облачное образование, которое содержало два слоя: первый темноватого оттенка и совершенно плоский, а второй медленно передвигался по небу и был объят огнем.После того, как видео попало в Сеть, множество ее пользователей попытались объяснить аномалию. Некоторые выразили уверенность в том, что это мог быть корабль пришельцев, неумело замаскированный или эксперименты, к которым имеет отношение мировое правительство. Уфологи также подчеркнули, что природа не обладает ресурсами для создания такой разновидности облаков.