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Учёные: Средства по уходу за кожей могут стать причиной онкологии и бесплодия

Учёные пришли к выводу, что некоторые средства, предназначенные для ухода за кожей, могут спровоцировать онкологию и бесплодие. Результаты исследования опубликовало издание The Sun.

Учёные: Средства по уходу за кожей могут стать причиной онкологии и бесплодия


Эксперты отмечают, что даже не высокое содержание парабенов и бисфенола А (ВРА) способны негативно повлиять на уровень репродуктивных гормонов. Для изучения воздействия веществ на организм были взяты образцы мочи женщин в возрастной группе от 18 до 44 лет. При этом у каждой оппонентки анализы изучались неоднократно. В результате специалисты определили, что у тех представительниц прекрасного пола, кто пользуется определёнными средствами по уходу за кожей, в моче содержатся вредные вещества выше нормы, что свидетельствует о гормональных изменениях. В частности, увеличение уровня эстрогена может говорить о повышенной вероятности возникновения рака молочной железы.

Учёные отмечают, что женщины подвергаются риску, используя косметические средства. Речь идёт о широком спектре проблем со здоровьем – это сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие и повышенный риск приобрести онкологию. Перед тем, как начать применять то или иное средство по уходу за кожей, нужно тщательно изучить его состав.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:07
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