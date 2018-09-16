Учёные: Средства по уходу за кожей могут стать причиной онкологии и бесплодия

Эксперты отмечают, что даже не высокое содержание парабенов и бисфенола А (ВРА) способны негативно повлиять на уровень репродуктивных гормонов. Для изучения воздействия веществ на организм были взяты образцы мочи женщин в возрастной группе от 18 до 44 лет. При этом у каждой оппонентки анализы изучались неоднократно. В результате специалисты определили, что у тех представительниц прекрасного пола, кто пользуется определёнными средствами по уходу за кожей, в моче содержатся вредные вещества выше нормы, что свидетельствует о гормональных изменениях. В частности, увеличение уровня эстрогена может говорить о повышенной вероятности возникновения рака молочной железы.Учёные отмечают, что женщины подвергаются риску, используя косметические средства. Речь идёт о широком спектре проблем со здоровьем – это сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие и повышенный риск приобрести онкологию. Перед тем, как начать применять то или иное средство по уходу за кожей, нужно тщательно изучить его состав.