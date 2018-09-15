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Ольга Бузова шокировала пользователей Instagram морщинистыми коленками

Несколько дней назад на официальной странице шоу «Замуж за Бузову» в социальной сети Instagram было опубликовано новое фото главной героини – Ольги Бузовой. На нем она позирует в легком коротком платье салатового цвета.

Многие фанаты отметили красоту и изящность девушки, однако нашлись и те, кто счел ее недостаточно привлекательной. В частности, они обратили внимание на морщинистые коленки знаменитости и ее значительно округлившуюся фигуру.

Ольга Бузова шокировала пользователей Instagram морщинистыми коленками

«В клипах и на сцене у неё точенная фигура такая, тут же далека от идеала. Ноги как бревна, животик отчётливо виден», «Что у неё с ногами, как у 50 летней бабульки», «Оле надо худеть», «Какие уродливые ноги», «Сардельки, а не ноги», «Оля, блин, почему ногами своими не занимаешься? Это не сложно же убрать...», «с ногами всегда у этой «красавицы» были очень видимые проблемы. Да ноги-то что, вот мозги...не протюнингуешь», - писали пользователи Сети.


Стоит отметить, что Бузова на негативные комментарии никак не отреагировала, а вот ее поклонники принялись защищать свою любимицу и оправдывать целлюлит неудачным кадром и ракурсом.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:48
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