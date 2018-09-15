Смартфон Asus Zenfone 5z может получить ОС Android 9 Pie
Согласно последней информации от бенчмарк Geekbench, смартфону Asus Zenfone 5z предстоит испытать на себе ОС Android 9 Pie. Представлен гаджет на выставке MWC 2018, презентация прошла с базовой операционной системой Android 8.
Работа новой оболочки уже протестирована 14 сентября. Как рассказали эксперты, результаты тестов указывают, что в ближайшее время устройство получит новую версию операционной системы.
Базой для Asus Zenfone 5z служит процессор Qualcomm Snapdragon 845 (2.7ГГц+1.7ГГц). Дисплей соответствует диагонали 6,2 дюйма, поддерживающим разрешение 2246 х 1080. Оснащен гаджет оперативной памятью 8 Гб, объем постоянной - 256 Гб. Аккумуляторная батарея соответствует емкости 3300 мАч.
Работа новой оболочки уже протестирована 14 сентября. Как рассказали эксперты, результаты тестов указывают, что в ближайшее время устройство получит новую версию операционной системы.
Базой для Asus Zenfone 5z служит процессор Qualcomm Snapdragon 845 (2.7ГГц+1.7ГГц). Дисплей соответствует диагонали 6,2 дюйма, поддерживающим разрешение 2246 х 1080. Оснащен гаджет оперативной памятью 8 Гб, объем постоянной - 256 Гб. Аккумуляторная батарея соответствует емкости 3300 мАч.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:08