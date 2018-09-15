В Твери женщина пыталась похитить 7-летнюю девочку с детской площадки для жертвоприношения
Жители Твери сообщили о попытке похищения 7-летней девочки, однако преступление удалось предотвратить, а предполагаемая злоумышленница была сразу же остановлена. Инцидент произошел в конце августа, а женщина начала вызывать подозрения у местных жителей ещё за несколько дней до инцидента.
Подозреваемая приходила на детскую площадку несколько дней подряд: заводила разговоры с детьми, пытаясь добиться их расположения. В один из дней она разговорилась с 7-летней девочкой, а уже через несколько минут попыталась увести её с собой. Впрочем, её замыслы провалились, ведь эту попытку пресёк местный житель.
Во время допроса 20-летняя девушка заявила, что планировала похищение ребёнка для дальнейшего жертвоприношения в районе лесополосы. Тем не менее, ей удалось скрыться, и она вполне может готовить новое похищение, считают очевидцы.
Подозреваемая приходила на детскую площадку несколько дней подряд: заводила разговоры с детьми, пытаясь добиться их расположения. В один из дней она разговорилась с 7-летней девочкой, а уже через несколько минут попыталась увести её с собой. Впрочем, её замыслы провалились, ведь эту попытку пресёк местный житель.
Во время допроса 20-летняя девушка заявила, что планировала похищение ребёнка для дальнейшего жертвоприношения в районе лесополосы. Тем не менее, ей удалось скрыться, и она вполне может готовить новое похищение, считают очевидцы.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:16