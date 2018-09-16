Татьяна Навка показала, как ее дочь учит китайский язык

Поклонники фигуристки прокомментировали видео: «Браво Татьяна ! У вас невероятно талантливая девочка!», «Очень трудно! Молодец Надюша!», «Я восхищаюсь родителями и ребёнком! Умнички!!!».

На опубликованном Татьяной Навкой ролике хорошо видно, как маленькая Надежда занимается уроками китайского языка вместе с учителем. Девочка сидит за столом и пишет в специальной прописи, а за кадром слышен голос преподавателя. В подписи к видео спортсменка написала: «Ученье и труд все перетрут!!».Напомним, что Татьяна Навка активно развивает свою дочь в различных направлениях. Надежда пошла по стопам матери и начала заниматься фигурным катанием, также девочка любит и другие виды спорта.