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Татьяна Навка показала, как ее дочь учит китайский язык

Татьяна Навка решила похвастаться, как их с Дмитрием Песковым 4-летняя дочь учит китайский язык. Фигуристка поделилась с подписчиками видео в Instagram.

Татьяна Навка показала, как ее дочь учит китайский язык


На опубликованном Татьяной Навкой ролике хорошо видно, как маленькая Надежда занимается уроками китайского языка вместе с учителем. Девочка сидит за столом и пишет в специальной прописи, а за кадром слышен голос преподавателя. В подписи к видео спортсменка написала: «Ученье и труд все перетрут!!».

Поклонники фигуристки прокомментировали видео: «Браво Татьяна ! У вас невероятно талантливая девочка!», «Очень трудно! Молодец Надюша!», «Я восхищаюсь родителями и ребёнком! Умнички!!!».


Татьяна Навка показала, как ее дочь учит китайский язык


Напомним, что Татьяна Навка активно развивает свою дочь в различных направлениях. Надежда пошла по стопам матери и начала заниматься фигурным катанием, также девочка любит и другие виды спорта.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:45
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