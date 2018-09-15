Андрей Данилко рассказал о личной жизни и своем трудном детстве

Рос Андрей в семье мужчины-шофера и женщины-маляра. В возрасте 10 лет он потерял отца, который страдал алкогольной зависимостью и умер от онкологии. Данилко признался, что трезвый отец был хорошим человеком, но после того, как выпьет, выглядел уже совсем по другому. Не обходилось без драк и вызова милиции, причем такие события были в порядке вещей.Андрей извлек соответствующий урок из детства, стараясь не увлекаться спиртным. Он не скрывает эпизод из прошлого, когда на одном из корпоративов пришлось пить из пиалы коньяк, в итоге проснулся артист одетым в сценический костюм у себя дома, только не помнил, каким образом оказался в квартире.