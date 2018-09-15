Мария Кожевникова похвасталась стройной фигурой на пляже

Накануне Мария Кожевникова опубликовала фото в синем закрытом купальнике, на котором она запечатлена сидя на коленях на пляже. Знаменитость придерживает руками волосы и смотрит в даль. В комментарии к посту она написала: «Плыву по течению...чувствую в себе перемены, причём впервые импульс идёт от внутреннего к внешнему. Обычно, даже в актёрской профессии у меня наоборот, это примерно как, каблуки надеть и походка меняется...а сейчас иначе».Подписчики Марии Кожевниковой пришли в восторг от того, как стройно выгладит актриса. Некоторые поинтересовались, где именно отдыхает знаменитость, ведь им очень понравился вид на снимке. Всего за день фотография звезды сериала «Универ» собрала более 52 тысяч лайков.