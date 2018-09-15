АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Парижский автосалон-2018: Чего стоит ждать от масштабного автомобильного события
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Фанаты не поверили рассказам Билана про его «большие» сантиметры

Дима Билан и его подруга стали очередными гостями эфира передачи «Вечерний Ургант», причем на фоне ведущего и подруги певца Полины, которая была на высоких шпильках, Билан смотрелся довольно маленьким человеком. Это отметили и фанаты, посчитавшие, что Дима обманул их, рассказывая о сантиметрах, которые составляют его рост.

Фанаты не поверили рассказам Билана про его «большие» сантиметры


После эфира передачи, Билан опубликовал снимок, где он, Ургант и Полина изображены вместе. Как рассказал сам музыкант, его «задушила жаба и высота Урганта». Но момент съемки не оставил выбора Диме, при его росте 1,82 м.

Многие подписчики Билана в Instagram предположили, что сам Билан немного приукрасил информацию о себе, у него явно не вид человека, рост которого выше метра восемьдесят. Один из комментаторов выразился, что не верит в эти «182 роста», в таком случае Ивану Урганту пришлось бы вырасти до двух метров в высоту.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Стереотипы влияют на взаимоотношения людей
Ольга Бузова шокировала пользователей Instagram
Фанаты не поверили рассказам Билана про его
Смартфон Xiaomi Mi 8 Youth показали на тизерном
В Huawei рассказали об "убийстве" компьютеров
Смартфон Asus Zenfone 5z может получить ОС
На франкфуртском автосалоне представили
Ученые: За характер человека и судьбу на 50%
Алла Пугачева нарисовала для дочери Лизы портрет
Певица Елка перевоплотилась в блондинку
Андрей Данилко рассказал о личной жизни и своем
В Твери женщина пыталась похитить 7-летнюю
Bugatti порадует своих поклонников премьерой 3-х
Эксперты рассказали про вред для мозга человека
Начало продаж iPhone XR отложили из-за выреза в
В России создали самый необычный 6-колесный
Конспирологи: В черном саркофаге могли быть
В Ростове избиение прохожим полуголого мужчины
В Сети показали особенности новых смартфонов
Екатерина Шпица попросила 120 тысяч рублей за
Ученых из США заподозрили в сокрытии тайны о
В Челябинске мужчина сгорел в тепловом коллекторе
Xiaomi показала свои версии iPhone XR, XS и XS
Парижский автосалон-2018: Чего стоит ждать от
Поклонники: Лера Кудрявцева не рожала сама, это
В Нижнем Тагиле 18-летняя студентка найдена
В Москве активистка голой залезла в клетку
В Великобритании турист снял на видео призрака
Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц по-прежнему
Лидером в ТОП-10 по продажам авто С-сегмента за
Просмотреть все новости