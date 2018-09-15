Фанаты не поверили рассказам Билана про его «большие» сантиметры

После эфира передачи, Билан опубликовал снимок, где он, Ургант и Полина изображены вместе. Как рассказал сам музыкант, его «задушила жаба и высота Урганта». Но момент съемки не оставил выбора Диме, при его росте 1,82 м.Многие подписчики Билана в Instagram предположили, что сам Билан немного приукрасил информацию о себе, у него явно не вид человека, рост которого выше метра восемьдесят. Один из комментаторов выразился, что не верит в эти «182 роста», в таком случае Ивану Урганту пришлось бы вырасти до двух метров в высоту.