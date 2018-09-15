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Lamborghini Urus показал себя в дрэг-рейсинге

Lamborghini Urus показал себя в дрэг-рейсинге, в котором его соперниками были другие представители бренда, а также Bentley Continental Supersports. Соответствующие было опубликовано на канале YouTube.

Lamborghini Urus показал себя в дрэг-рейсинге


Для Lamborghini Urus используется платформа MLB от Volkswagen. Эта же архитектура присутствует на автомобилях Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Audi Q7. На Urus установлен восьмицилиндровый двигатель, который рассчитанный на 650 лошадиных сил. Но тесты показали, что даже при таких характеристиках данное авто уступает другим машинам бренда Lamborghini.

Lamborghini Urus показал себя в дрэг-рейсинге


В первом заезде Urus соревновался с таким же внедорожником, но более заряженным. В итоге обычный Urus потерпел поражение. Другим соперником стал Lamborghini Aventador и Urus в конце гонки уступил победу. Та же проигрыш был в дуэлях с Bentley Continental Supersports и Huracan.



Сейчас среди внедорожников Lamborghini Urus превосходит только Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:15
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