Lamborghini Urus показал себя в дрэг-рейсинге
Lamborghini Urus показал себя в дрэг-рейсинге, в котором его соперниками были другие представители бренда, а также Bentley Continental Supersports. Соответствующие было опубликовано на канале YouTube.
Для Lamborghini Urus используется платформа MLB от Volkswagen. Эта же архитектура присутствует на автомобилях Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Audi Q7. На Urus установлен восьмицилиндровый двигатель, который рассчитанный на 650 лошадиных сил. Но тесты показали, что даже при таких характеристиках данное авто уступает другим машинам бренда Lamborghini.
В первом заезде Urus соревновался с таким же внедорожником, но более заряженным. В итоге обычный Urus потерпел поражение. Другим соперником стал Lamborghini Aventador и Urus в конце гонки уступил победу. Та же проигрыш был в дуэлях с Bentley Continental Supersports и Huracan.
Сейчас среди внедорожников Lamborghini Urus превосходит только Jeep Grand Cherokee Trackhawk.
Для Lamborghini Urus используется платформа MLB от Volkswagen. Эта же архитектура присутствует на автомобилях Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Audi Q7. На Urus установлен восьмицилиндровый двигатель, который рассчитанный на 650 лошадиных сил. Но тесты показали, что даже при таких характеристиках данное авто уступает другим машинам бренда Lamborghini.
В первом заезде Urus соревновался с таким же внедорожником, но более заряженным. В итоге обычный Urus потерпел поражение. Другим соперником стал Lamborghini Aventador и Urus в конце гонки уступил победу. Та же проигрыш был в дуэлях с Bentley Continental Supersports и Huracan.
Сейчас среди внедорожников Lamborghini Urus превосходит только Jeep Grand Cherokee Trackhawk.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:15