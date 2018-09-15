В Ростове избиение прохожим полуголого мужчины попало на видео

По информации местных СМИ, происшествие было зафиксировано 14 сентября. Как оказалось, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и приставал к прохожим. Большинство граждан избегало его, однако один незнакомец возмутился его поведением, и ударил оппонента по лицу, затем нанес ещё несколько ударов. Потерпевший потерял сознание и остался лежать на земле, в то время как нападавший спокойно покинул место преступления.Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший и оказывалась ли ему медпомощь. Ростовские правоохранители проводят предварительную проверку и ведут поиск предполагаемого злоумышленника.