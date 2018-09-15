Bugatti порадует своих поклонников премьерой 3-х новых версий суперкара Chiron

Первая спецификация будет отличаться минимальной массой и оптимизацией аэродинамических свойств. Chiron Super Sport станет трековым продуктом. В нем специалисты Bugatti намерены применить все разработки, ориентированные на спортивное использование автомобиля. Модификация Chiron Roadster станет выпускаться с открытым верхом, однако эксперты не исключают, что эта версия окажется наиболее медленным в линейке. При этом ранее в компании заявляли об отказе от выпуска такой версии.Все 3 новые модификации будут выпускаться ограниченным тиражом. При этом конкурировать на рынке премиальных суперкаров им предстоит не только с продукцией иных марок, но и с Bugatti Divo. Специалисты поясняют стремление бренда получить максимальный доход от лимитированных авто быстрым ростом предложения в соответствующем сегменте. Известно, что все 3 новые версии Chiron получат знакомый поклонникам марки двигатель W16 объемом 8 литров. Характеристики и производительность при этом будут отличаться для каждой версии модели.