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Bugatti порадует своих поклонников премьерой 3-х новых версий суперкара Chiron

Компания Bugatti порадует собственных поклонников премьерами новых премиальных суперкаров. Как стало известно, специалисты бренда ведут работу по меньшей мере над тремя новыми модификациями модели Chiron: Superlight, Super Sport и Roadster.

Bugatti порадует своих поклонников премьерой 3-х новых версий суперкара Chiron


Первая спецификация будет отличаться минимальной массой и оптимизацией аэродинамических свойств. Chiron Super Sport станет трековым продуктом. В нем специалисты Bugatti намерены применить все разработки, ориентированные на спортивное использование автомобиля. Модификация Chiron Roadster станет выпускаться с открытым верхом, однако эксперты не исключают, что эта версия окажется наиболее медленным в линейке. При этом ранее в компании заявляли об отказе от выпуска такой версии.

Bugatti порадует своих поклонников премьерой 3-х новых версий суперкара Chiron


Все 3 новые модификации будут выпускаться ограниченным тиражом. При этом конкурировать на рынке премиальных суперкаров им предстоит не только с продукцией иных марок, но и с Bugatti Divo. Специалисты поясняют стремление бренда получить максимальный доход от лимитированных авто быстрым ростом предложения в соответствующем сегменте. Известно, что все 3 новые версии Chiron получат знакомый поклонникам марки двигатель W16 объемом 8 литров. Характеристики и производительность при этом будут отличаться для каждой версии модели.

 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:15
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