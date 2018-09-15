В Челябинске мужчина сгорел в тепловом коллекторе

Также сообщается, что инцидент произошел в ночь на 14 сентября. Информация о возгорании в одном из колодцев, находящихся в Челябинске, поступила в диспетчерскую службу. Работники экстренных служб, которые прибыли на место происшествия, нашли в тепловом коллекторе обгоревшее тело неизвестного мужчины, которому на вид приблизительно 50 лет. Все личные вещи погибшего полностью сгорели. По предварительным данным, причиной пожара в колодце стало неосторожное обращение с огнем.На данный момент правоохранительные органы выясняют личность погибшего мужчины и все обстоятельства произошедшего.