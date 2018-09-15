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В Челябинске мужчина сгорел в тепловом коллекторе

В Челябинске неизвестный мужчина заживо сгорел в тепловом коллекторе. О случившемся сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности населения города.

В Челябинске мужчина сгорел в тепловом коллекторе


Также сообщается, что инцидент произошел в ночь на 14 сентября. Информация о возгорании в одном из колодцев, находящихся в Челябинске, поступила в диспетчерскую службу. Работники экстренных служб, которые прибыли на место происшествия, нашли в тепловом коллекторе обгоревшее тело неизвестного мужчины, которому на вид приблизительно 50 лет. Все личные вещи погибшего полностью сгорели. По предварительным данным, причиной пожара в колодце стало неосторожное обращение с огнем.

На данный момент правоохранительные органы выясняют личность погибшего мужчины и все обстоятельства произошедшего.

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:37
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