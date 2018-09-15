В России создали самый необычный 6-колесный внедорожник
Российский авторынок не может похвастать большим количеством 6-колесных авто. Обычно это достаточно дорогостоящие внедорожники. Житель Архангельской области не стал покупать готовый продукт, а сделал свою версию такого авто.
Самодельный транспорт получил название «Каракат». В качестве кузова использовался корпус мотоколяски СМЗ С-3Д. Многим больше известно его другое название - «инвалидка». Все прочие части у собранного умельцем внедорожника пришли из других автомобилей. Раздаточная коробка и мосты были взяты у «Нивы», двигатель с трансмиссией – у Opel, а гидроусилитель сняли с «Волги».
Колеса «Караката» до этого использовались трактором. Соответственно, для снижения их массы потребовалось срезать верхнюю прослойку резины. Самодельный 6-колесный транспорт применяется в болотистой местности Архангельской области. Единственный недостатком такого авто стал высокий расход топлива. Для преодоления 100 км на этом продукте творчества россиянина в отдельных случаях приходится тратить до 50 л горючего.
Самодельный транспорт получил название «Каракат». В качестве кузова использовался корпус мотоколяски СМЗ С-3Д. Многим больше известно его другое название - «инвалидка». Все прочие части у собранного умельцем внедорожника пришли из других автомобилей. Раздаточная коробка и мосты были взяты у «Нивы», двигатель с трансмиссией – у Opel, а гидроусилитель сняли с «Волги».
Колеса «Караката» до этого использовались трактором. Соответственно, для снижения их массы потребовалось срезать верхнюю прослойку резины. Самодельный 6-колесный транспорт применяется в болотистой местности Архангельской области. Единственный недостатком такого авто стал высокий расход топлива. Для преодоления 100 км на этом продукте творчества россиянина в отдельных случаях приходится тратить до 50 л горючего.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:38