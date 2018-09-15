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Ученые назвали «ядерные макароны» самым прочным веществом во Вселенной

Ученые, сотрудничающие с Индианским университетом в Блумингтоне, сообщили о вероятной сверхпрочности теоретической субстанции, которая формируется в недрах нейтронных звезд. Её называют «ядерными макаронами» за напоминающую известное блюдо форму, полученную по итогам моделирования.

Ученые назвали «ядерные макароны» самым прочным веществом во Вселенной


Это скопление вещества представляет собой форму газа, свойства которого обосновываются квантовомеханическими эффектами по причине тождественности частиц. Данный тип вещества формируется во внутренних слоях коры нейтронных звезд в слое между кварк-глюонной плазмой и поверхностью сверхмассивного объекта, сформированного из хаотично передвигающихся кварков, глюонов и антикварков. «Ядерные макароны» являются переходным состоянием для материи.

Плотность в соответствующем слое нейтронной звезды недостаточно большая, чтобы обеспечить разрушение нуклонов и сформировать кварк-глюонную плазму, но протоны способны преодолеть силы взаимного отталкивания и структурироваться в нестабильные структуры в форме «длинных макарон» либо «листов лазаньи», вокруг которых располагается жидкость из нейтронов.

В рамках компьютерного моделирования ученые оценили силу, которую требуется приложить для растягивания «ядерных макарон» при структуре «лазаньи». Как выяснилось, это вещество прочнее любого иного известного соединения во Вселенной. Исследователи выразили надежду, что в будущем получится доказать существование такого рода материи. Внутренние структуры этого класса способны поддерживать существование высоких «гор» на нейтронных звездах. По причине сильной гравитации высота данных неровностей, как правило, не превышает нескольких сантиметров, но «ядерные макароны» могут привести к появлению и более крупных возвышенностей размером в десятки сантиметров.

При условии быстрого вращения нейтронной звезды, подобные неровности станут формировать гравитационные волны, которые исследователям удастся зарегистрировать при помощи детектора обсерватории LIGO, созданной 14 сентября 2015 года.

 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:45
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