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Мария Кравченко показала фото без макияжа и высказалась о натуральной красоте

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко на своей страннице в Instagram опубликовала фото без макияжа. В описании к снимку она высказалась о натуральной красоте.

Мария Кравченко показала фото без макияжа и высказалась о натуральной красоте


Мария Кравченко на фотографии сиди в машине, а в руках держит смартфон. В комментарии к снимку Звезда Comedy Woman высказалась о современных реалиях в социальных сетях, из-за которых многие девушки не могут показать свою натуральную красоту. Также артистка написала: «И смешно, и плакать хочется, когда периодически наблюдаешь, как люди перестают получать эмоции из настоящего, перестают принимать себя, такими, какие есть и бегут, на самом деле, за ложными идеалами».

Мария Кравченко показала фото без макияжа и высказалась о натуральной красоте


Подписчики знаменитости полностью ее поддержали в высказываниях, а также написали множество комплиментов артистке. Многие признались, что тоже часто выходят на улицу без макияжа и не видят в том ничего плохого.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:15
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