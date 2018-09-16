Мария Кравченко показала фото без макияжа и высказалась о натуральной красоте

Мария Кравченко на фотографии сиди в машине, а в руках держит смартфон. В комментарии к снимку Звезда Comedy Woman высказалась о современных реалиях в социальных сетях, из-за которых многие девушки не могут показать свою натуральную красоту. Также артистка написала: «И смешно, и плакать хочется, когда периодически наблюдаешь, как люди перестают получать эмоции из настоящего, перестают принимать себя, такими, какие есть и бегут, на самом деле, за ложными идеалами».Подписчики знаменитости полностью ее поддержали в высказываниях, а также написали множество комплиментов артистке. Многие признались, что тоже часто выходят на улицу без макияжа и не видят в том ничего плохого.