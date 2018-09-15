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Начало продаж iPhone XR отложили из-за выреза в экране

Начало реализаций бюджетного девайса Apple iPhone XR перенесено примерно на месяц. Причиной является неполадка в LCD-матрице смартфона, из-за которой наблюдается проблема рассеивания света от подсветки экрана.

Начало продаж iPhone XR отложили из-за выреза в экране


В связи с вышеназванной технической неполадкой долгожданный гаджет стоимостью в 750 долларов, появится на рынке лишь 26 октября. Смартфон оснащён 6,1-дюймовым дисплеем, шестью уникальными расцветками корпуса и одинарной основной камерой на 12 Мп. Модель лишилась поддержки 3D Touch, однако обладает лицевой идентификацией Face ID, как и у более дорогих смартфонов Apple.

Дополнительного модуля камеры не предусмотрено, зато iPhone XR способен снимать портретные фото с эффектом боке с помощью программной обработки фото в реальном времени.

 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:50
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