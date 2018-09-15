Начало продаж iPhone XR отложили из-за выреза в экране

В связи с вышеназванной технической неполадкой долгожданный гаджет стоимостью в 750 долларов, появится на рынке лишь 26 октября. Смартфон оснащён 6,1-дюймовым дисплеем, шестью уникальными расцветками корпуса и одинарной основной камерой на 12 Мп. Модель лишилась поддержки 3D Touch, однако обладает лицевой идентификацией Face ID, как и у более дорогих смартфонов Apple.Дополнительного модуля камеры не предусмотрено, зато iPhone XR способен снимать портретные фото с эффектом боке с помощью программной обработки фото в реальном времени.