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В Huawei рассказали об "убийстве" компьютеров после производства гибкого смартфона

Ричард Ю, гендиректор Huawei, заявил о намерении компании представить гибкий смартфон в течение 1 года. Представители бренда уверены, что такого типа устройства смогут стать заменой для компьютеров начального уровня.

В Huawei рассказали об "убийстве" компьютеров после производства гибкого смартфона


Согласно имеющимся сведениям, новинка будет оснащена дисплеем на базе органических светодиодов – технология OLED. Поставщиком комплектующих выступит самый крупный в мире производитель крупноформатных панелей стандарта LCD —компания BOE Technology из Китая. В Huawei считают, что появление гибких смартфонов способно перевести взаимодействие пользователей и персональных компьютеров на принципиально иной уровень.

«Почему вы до сих пор пользуетесь компьютерами? Возможно, из-за того, что дисплей смартфона недостаточно большой для вас. Мы изменим эту ситуацию», — сообщил Ричард Ю.

В соответствии с заявлением руководителя Huawei, смартфоны с гибким дисплеем выступить в качестве альтернативы для персональных компьютеров начального уровня. Новинка от китайского бренда может быть оснащена складным дисплеем либо панелью, которая станет выдвигаться из корпуса. Предположительно, официальный анонс необычного аппарата будет проведен в первой половине 2019 года.

 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:15
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