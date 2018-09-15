В Huawei рассказали об "убийстве" компьютеров после производства гибкого смартфона
Ричард Ю, гендиректор Huawei, заявил о намерении компании представить гибкий смартфон в течение 1 года. Представители бренда уверены, что такого типа устройства смогут стать заменой для компьютеров начального уровня.
Согласно имеющимся сведениям, новинка будет оснащена дисплеем на базе органических светодиодов – технология OLED. Поставщиком комплектующих выступит самый крупный в мире производитель крупноформатных панелей стандарта LCD —компания BOE Technology из Китая. В Huawei считают, что появление гибких смартфонов способно перевести взаимодействие пользователей и персональных компьютеров на принципиально иной уровень.
«Почему вы до сих пор пользуетесь компьютерами? Возможно, из-за того, что дисплей смартфона недостаточно большой для вас. Мы изменим эту ситуацию», — сообщил Ричард Ю.
В соответствии с заявлением руководителя Huawei, смартфоны с гибким дисплеем выступить в качестве альтернативы для персональных компьютеров начального уровня. Новинка от китайского бренда может быть оснащена складным дисплеем либо панелью, которая станет выдвигаться из корпуса. Предположительно, официальный анонс необычного аппарата будет проведен в первой половине 2019 года.
Согласно имеющимся сведениям, новинка будет оснащена дисплеем на базе органических светодиодов – технология OLED. Поставщиком комплектующих выступит самый крупный в мире производитель крупноформатных панелей стандарта LCD —компания BOE Technology из Китая. В Huawei считают, что появление гибких смартфонов способно перевести взаимодействие пользователей и персональных компьютеров на принципиально иной уровень.
«Почему вы до сих пор пользуетесь компьютерами? Возможно, из-за того, что дисплей смартфона недостаточно большой для вас. Мы изменим эту ситуацию», — сообщил Ричард Ю.
В соответствии с заявлением руководителя Huawei, смартфоны с гибким дисплеем выступить в качестве альтернативы для персональных компьютеров начального уровня. Новинка от китайского бренда может быть оснащена складным дисплеем либо панелью, которая станет выдвигаться из корпуса. Предположительно, официальный анонс необычного аппарата будет проведен в первой половине 2019 года.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:15