В Huawei рассказали об "убийстве" компьютеров после производства гибкого смартфона

Согласно имеющимся сведениям, новинка будет оснащена дисплеем на базе органических светодиодов – технология OLED. Поставщиком комплектующих выступит самый крупный в мире производитель крупноформатных панелей стандарта LCD —компания BOE Technology из Китая. В Huawei считают, что появление гибких смартфонов способно перевести взаимодействие пользователей и персональных компьютеров на принципиально иной уровень., — сообщил Ричард Ю.В соответствии с заявлением руководителя Huawei, смартфоны с гибким дисплеем выступить в качестве альтернативы для персональных компьютеров начального уровня. Новинка от китайского бренда может быть оснащена складным дисплеем либо панелью, которая станет выдвигаться из корпуса. Предположительно, официальный анонс необычного аппарата будет проведен в первой половине 2019 года.